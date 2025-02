Val Badia, si aggira di notte sulla pista da sci: investito da un gatto delle nevi, è grave

Il grave incidente per un 36enne italiano sulla pista di La Villa. Ricoverato all'ospedale di Bolzano con ferite al bacino e alle gambe

Un uomo di 36 anni è stato travolto nella notte tra sabato e domenica da un gatto delle nevi su una pista del comprensorio sciistico della val Badia. L’incidente si è verificato verso le 2 di notte su una pista di La Villa. Ora l’uomo si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano, ma non è considerato in pericolo di vita. Non è chiaro al momento se l’uomo – italiano – fosse a piedi o in discesa con gli sci a quell’ora sulla pista, è severamente vietato percorrere durante i lavori di manutenzione della notte. Il conducente del gatto delle nevi, che stava risistemando il tracciato della pista per il giorno dopo, si sarebbe improvvisamente trovato davanti una figura umana, e non avrebbe potuto evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Croce bianca con il medico d’urgenza. Il ferito, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano con gravi ferite al bacino e alle gambe. Quando le sue condizioni lo consentiranno, i carabinieri dovrebbero interrogarlo per ricostruire la dinamica dell’incidente.