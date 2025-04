Fabrizio Corona assolto per la tentata estorsione, l’accusa di aver ricattato una donna con un video intimo

La donna sarebbe stata scoraggiata a denunciare Corona. dopo la minaccia di diffondere un video intimo che la ritraeva. Questa la ricostruzione della procura di Milano, che non ha convinto il giudice

Il tribunale di Milano ha assolto Fabrizio Corona dall’accusa di tentata estorsione affermando che «il fatto non costituisce reato». L’ex fotografo dei vip era finito a processo in seguito alla denuncia di una donna che nel 2021 si era rivolta a lui per promuovere un libro attraverso servizi editoriali e pubblicitari. Secondo la ricostruzione della Procura, quando la donna si era lamentata dello scarso successo editoriale del volume, Corona avrebbe tentato di dissuaderla dal procedere con azioni legali, minacciandola con la diffusione di un video in cui apparivano insieme in atteggiamenti intimi.

L’accusa di estorsione a Fabrizio Corona

Il pubblico ministero Antonio Cristillo aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione e una multa di 700 euro. Corona, invece, si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di non aver mai fatto minacce. Oggi la decisione del giudice Mario Morra, che ha accolto la linea difensiva dell’ex imputato. Corona ha sempre sostenuto di non aver mai minacciato la donna, tacciando quelle dell’ex cliente come «bugie». Rimangono da valutare alcuni dettagli nella posizione della donna che aveva denunciato Corona. Dalle indagini è emerso infatti che avrebbe depositato agli atti una chat dalla quale sarebbe stato cancellato un messaggio. Fatto che se confermato potrebbe costituire il reato di frode processuale, evidenzia il difensore di Corona, l’avvocato Ivano Chiesa. Entro 90 giorni sono attese le motivazioni della sentenza.