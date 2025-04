Davide Carbisiero ucciso in una sala slot a 19 anni a Caserta: fermato un minorenne

Il giovane è stato fermato questa mattina dai carabinieri. È stato portato in un centro di giustizia minorile in attesa della convalida del provvedimento

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso all’alba di ieri – domenica 13 aprile – in una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta. Il minorenne è stato sentito dai carabinieri e dall’autorità giudiziaria. Al termine dell’interrogatorio, il giovane è stato fermato su disposizione della procura per i minorenni di Napoli con l’accusa di omicidio. Il 17enne si trova ora in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento.

Le indagini

Secondo quanto emerso finora dalle indagini, Carbisiero sarebbe stato freddato all’interno di una sala slot di Cesa intorno alle 7 del mattino con almeno tre colpi di arma da fuoco. Uno di questi lo ha colpito alla giugulare, uccidendolo quasi all’istante. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sulle ultime ore di Carbisiero – che era incensurato – prima dell’omicidio.