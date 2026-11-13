Bagno di folla per Mattarella a Vicenza, i bambini gridano "Presidente, Presidente" – Il video

(Agenzia Vista) Vicenza, 13 novembre 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al Teatro Olimpico di Vicenza all’inaugurazione della mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”. Durante l’evento, che si è aperto con l’esecuzione dell’Inno nazionale, hanno preso la parola il Sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, i curatori della mostra, Gabriella Belli e Valerio Terraroli, l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger. Subito dopo Il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti. All'uscita per il Presidente bagno di folla, applausi, cori dei bambini e striscioni con il Capo dello Stato che ha stretto mani e ricevuto una lettera da una signora. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev