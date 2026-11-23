La 65enne dormiva con la porta chiusa a chiave e un mattarello sotto il letto per difendersi. La difesa del quarantenne chiede l'assoluzione per vizio totale di mente.

Dormiva con la porta della camera chiusa a chiave e un mattarello nascosto sotto il letto, nel caso avesse dovuto difendersi. Luciana Cat Berro, 65 anni, aveva deciso di lasciare la casa in cui viveva con il figlio e di denunciarlo per maltrattamenti. Lo aveva comunicato alla sua avvocata, Stefania Agagliate, pochi giorni prima di essere aggredita. «Voglio andare via di casa e lunedì mattina voglio denunciare mio figlio per maltrattamenti», le aveva detto al telefono. Ma quel lunedì non è mai arrivato.

A gennaio, nella loro abitazione di Caselle Torinese, la donna è stata colpita alla testa con una pistola sparachiodi utilizzata negli allevamenti. È morta quattro giorni dopo in ospedale. Per il figlio, Paolo Ferri, 40 anni, la procura ha chiesto 16 anni di carcere e almeno quattro anni in una Rems, una struttura sanitaria destinata a persone autrici di reato con disturbi psichici. A raccontare l’ultima telefonata della donna è stata la sua avvocata, durante l’udienza del processo davanti alla Corte d’Assise di Torino. Lo riporta Repubblica.

La telefonata ai soccorsi e la richiesta della procura

Era stato lo stesso Ferri, allevatore di professione, a chiamare il 112 intorno alle tre del mattino, raccontando di aver aggredito la madre. Quando i soccorritori erano arrivati, la donna era ancora viva. Era stata rianimata e trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove è morta dopo quattro giorni. Per la pm Fabiola D’Errico, quella telefonata non basta a riconoscere all’imputato le attenuanti generiche. La magistrata ha insistito sulla violenza dell’aggressione, chiedendo una condanna a 16 anni e l’applicazione di una misura di sicurezza in una Rems per almeno quattro anni.

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La figlia della vittima: «Non ho perso solo mia mamma, ma la mia libertà»

In aula c’è stato spazio anche per il racconto della figlia della vittima, che da quando ha perso la madre soffre di attacchi di panico e fatica a uscire di casa. La donna, attraverso l’avvocata Agagliate, ha raccontato di sentirsi giudicata per essere «la sorella di quello che ha ucciso la madre». Anche sua figlia, ancora bambina, continua a chiedere della nonna e «guarda con rabbia la foto dicendo che non doveva andarsene via così in fretta» La legale di parte civile ha chiesto risarcimenti provvisori per complessivi un milione e mezzo di euro.

La difesa chiede l’assoluzione per vizio totale di mente

Di tutt’altro avviso la difesa di Ferri, rappresentata dall’avvocata Ilenia Caratozzolo, che ha invece chiesto invece l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Secondo la legale, il quarantenne soffriva da tempo di gravi problemi psichici e di dipendenza dall’alcol. Aveva raccontato di aver cominciato a bere vino durante i pasti quando aveva appena dieci anni.

La difesa ha ricordato anche il suo isolamento: l’uomo arrivava a portare le capre nel letto, considerandole la sua famiglia. Poche ore prima dell’aggressione aveva mandato un messaggio vocale a un amico, raccontando di essere ricaduto nell’uso di alcol e droghe e sfogando la propria rabbia contro la madre e la sorella. Durante l’udienza, Ferri ha voluto chiedere scusa alla sorella, dicendo di essere pentito per il delitto commesso. Il processo riprenderà il 30 novembre.