Nelle carte dell'inchiesta lo Squalo dimostrava di temere le rivelazioni possibili di Contorno. E nel frattempo si faceva raccontare le carte giudiziarie sullo Stretto di Messina. E faceva nominare i suoi amici. La ricostruzione di Roberto Saviano

Un Gianni De Gennaro, «scomposto, ansioso, un uomo che continuava a muovere il potere come lo aveva sempre mosso». Le telefonate con Donatella Peruzzi, funzionaria di polizia passata ai servizi segreti e sua persona di fiducia. Che aveva le carte tenute nascoste. E Totuccio Contorno. Spinto a non parlare con i magistrati di Caltanissetta, secondo l’accusa di depistaggio. Effettuata attraverso l’ex ispettore Francesco Pacetto. Il quale, poi stufo di fare la “badante” del pentito, se ne va a svernare ad Hammamet. Secondo Roberto Saviano De Gennaro era l’uomo che tutto sapeva e tutto temeva. E su Repubblica lo scrittore oggi spiega cosa c’è nell’indagine sul mistero dei misteri d’Italia: la strage di via d’Amelio e l’agenda rossa di Paolo Borsellino.

«Torna… sono solo»

La solitudine di De Gennaro è tutta spiegata in un messaggio inviato al braccio destro in Tunisia: «Torna… sono solo». Glielo manda nel maggio 2026. Mentre nelle intercettazioni dimostra ossessione nei confronti di quello che gli altri potrebbero dire: «Metti che hanno trovato qualche scimunito che ha detto qualche cosa». E ancora: «Stanno indagando sul Corvo! Non so che cazzo vogliono ancora» su Contorno, chiede a Pacetto di tenerlo d’occhio, «che non sia mai». Perché «per qualsiasi cosa è rimasto solo lui».

Totuccio Contorno

Salvatore Contorno detto Totuccio era un uomo di Stefano Bontate. Un trafficante di eroina e un killer di Cosa Nostra. Quando comincia la seconda guerra di mafia il “Coriolano della Floresta” (il nome del capo dei Beati Paoli nel romanzo di Luigi Natoli) è un soldato della famiglia di Santa Maria di Gesù. Ma è vicino a Stefano Bontate, ritenuto «di massima affidabilità». Dormiva scomodo per non cadere mai nel sonno pesante e accorgersi subito se qualcuno entrava in casa. Sapeva restare fermo in una postazione per una notte intera pur di arrivare al bersaglio. E riusciva a restare sveglio per giorni.

Scarpuzzedda

Quando Bontate viene ucciso il 23 aprile 1981 Contorno è il secondo nella lista dei Corleonesi. Tanto da cominciare a girare con un ragazzino in macchina, perché sa che un uomo d’onore non si uccide davanti a un bambino. Ma con Riina e Provenzano le vecchie regole non valgono più. Il 23 aprile 1981 è dentro una Fiat 127 con Giuseppe F., 11 anni, amico del figlio. Arriva una moto, alla guida c’è Giuseppe Lucchese, dietro Pino Greco, “Scarpuzzedda”, con il kalashnikov. Sparano, la raffica sfonda la macchina ma non li colpisce. Scarpuzzedda torna indietro e Contorno tira fuori la pistola e gli spara in petto. Ma il giubbotto antiproiettile salva il killer.

Il pentito

Da quel momento i corleonesi partono con lo sterminio di parenti e amici. Lui viene arrestato nel 1982 e rifiuta collaborazioni. Si convince due anni dopo, quando Buscetta parla con Giovanni Falcone. Poi nel novembre 1988 torna dagli Stati Uniti e a fine maggio 1989 viene arrestato a San Nicola l’Arena, vicino a Palermo, insieme al latitante Gaetano Grado. A catturarlo è la squadra mobile di Arnaldo La Barbera. Mentre il Corvo e altri anonimi lo accusano di essere un killer di Stato. E di essere tornato in Italia con il favore della polizia per uccidere (o far catturare) Salvatore Riina. Nel febbraio 2024 l’ex poliziotto Gioacchino Genchi ha raccontato in aula che La Barbera gli parlò di armi portate a Ostia e fatte sparare con la sabbia dentro, per cambiarne le rigature.

De Gennaro e Contorno

Un uomo ormai novantenne, malato, in crisi mistica e da sempre ostile ai poliziotti (perché «gli infami rimangono infami», dirà lo stesso De Gennaro) terrorizza lo Squalo. Di cosa ha paura? Della gestione forse piena di retroscena di Contorno? Eppure in quel caso sarebbe tutto prescritto. Ci sono delle carte. L’hard disk? «Pensa se va in mano a qualcuno c’è da divertirsi». Dentro, spiega, «ci stanno lettere». Il 26 novembre 2025, nel suo ufficio, racconta di aver riletto vecchi atti su «Totuccio». Gli sono serviti, dice, perché se lo avessero interrogato senza averli letti avrebbe detto «una cazzata». Poi li ha distrutti. «Me lo sono letto… e poi ho dato a fuoco!» Ha lasciato soltanto «cose insignificanti», per il giorno della perquisizione.

I messaggi in codice

Intanto Pacetto va a trovare Contorno e lo aiuta a vendere un appartamento a Palermo. Dopo l’interrogatorio del 15 maggio dice a De Gennaro che a Contorno hanno chiesto di La Barbera e lui si è rifiutato di rispondere. «Sicuramente mi richiamano», ha detto il vecchio pentito. «E tu sicuramente non rispondi», gli ha detto Pacetto. De Gennaro vuole i dettagli. «Per me è importante sapere che gli hanno chiesto!». Quel giorno Pacetto telefona in ufficio allo Squalo: «L’amico il mio parente, in questo momento, è alla protezione animali che lui non risponderà ma l’hanno convocato sono in tre magistrati». La segretaria risponde «va bene riferisco». Pacetto aggiunge «se ha delle disposizioni me le faccia sapere eventualmente su questo numero».

Prestipino e Pisani

Sempre secondo Caltanissetta è il magistrato Michele Prestipino a far capire a De Gennaro che è intercettato. Il giorno dopo, a cena, glielo dice anche «Vittorio», ovvero Vittorio Pisani, capo della polizia in carica. «Stai attento, non parlare al telefono!». I pm però sospettano che De Gennaro usasse il nome di Pisani per coprire la vera fonte. Secondo i pm, l’avvocato Luigi Li Gotti riferisce a Francesco Gratteri cosa ha detto Contorno ai magistrati, e Francesco Gratteri lo riferisce a De Gennaro. L’ex prefetto Guido Longo, sentito a Caltanissetta nell’ottobre 2024, secondo i pm gli ripete alla prima occasione domanda per domanda il suo interrogatorio.

Le intercettazioni

E ancora: Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione, gli manda su WhatsApp una parte della trascrizione delle intercettazioni. Secondo i pm il rapporto passa da Luciano Violante. Peruzzi gli porta gli atti del processo sul depistaggio. De Gennaro pensa di far bonificare le stanze del suo ufficio. Comincia a dare pizzini, come i mafiosi. Dal 10-11 marzo 2026 smette di parlare di cose riservate nel suo ufficio. Il 17 marzo, con Peruzzi, lo dice a bassa voce. «Di sicuro c’è… è sicuro». E poi dal 12 maggio con Pacetto: «Andiamocene a fumare una sigaretta!», gli dice De Gennaro. Pacetto, che non fuma, prima esita, «no io…», poi capisce al volo. «Andiamo fuori a fumare». Lasciano i cellulari sulla scrivania.

Il Ponte

Dal 12 luglio 2023 De Gennaro è presidente di Eurolink, il consorzio che deve costruire il Ponte sullo Stretto. I pm ne scrivono così: «Non è stato un fattore secondario la circostanza che il De Gennaro fosse in grado di caldeggiare, anzi per meglio dire di determinare, il conferimento di prestigiosi e ben remunerati incarichi nell’ambito del c.d. progetto ponte». Poi il primo aprile 2025 in un ristorante del centro di Roma De Gennaro è a tavola con Francesco Gratteri e Prestipino. Il magistrato racconta notizie coperte da segreto riguardo indagini sul ponte. Dopo lui ne parla con Gratteri e decidono di condividere le informazioni con i vertici del consorzio.

La presidenza di Eurolink

Secondo i pm, attraverso la presidenza di Eurolink, De Gennaro ha fatto avere incarichi pagati a ex poliziotti legati a lui, o glieli ha promessi. «Per l’incarico ricoperto nel consorzio Eurolink, ha favorito molti soggetti a lui legati, già appartenenti alla Polizia di Stato ed ormai in quiescenza, nel ricevere incarichi nell’ambito del c.d. progetto ponte, con relative prebende economiche, o abbia promesso l’assunzione di detti incarichi, garantendosi in tal modo l’assoluta fedeltà degli stessi». L’ex prefetto Francesco Gratteri ha un contratto per la sicurezza con Webuild. All’altro ex prefetto Guido Longo viene offerto un posto nella rete di referenti che dovrebbe occuparsi di legalità e sicurezza dell’opera. Francesco Cirillo, ex vicecapo della Polizia, De Gennaro lo propone come consulente della Commissione parlamentare antimafia. E i pm scrivono che lo scopo dichiarato nelle conversazioni era provare a condizionarne il lavoro. Ora l’indagine.