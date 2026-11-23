L'ex premier a Sky Tg 24: «Questa è la realtà con la quale la coscienza degli italiani deve fare i conti oggi»

«Qui il mistero che rimarrà è perché Gianni De Gennaro è stato, non dirò istigato perché sono giurista e so che cos’è l’istigazione, ma è stato portato al suicidio essendo una persona perbene. Questa è la realtà con la quale la coscienza degli italiani deve fare i conti oggi». È il commento dell’ex premier Giuliano Amato a Sky Tg24 sulla morte dell’ex capo della polizia.

Una condanna già pronunciata

«Sono sempre stato dalla parte dei giudici nella mia vita. Però, perbacco, quando ti trovi davanti un uomo come De Gennaro, prima di partire con gli atti ufficiali, vedilo, parlaci, cerca di capire prima di gettare un sasso in una situazione come quella. Questo non è stato fatto e non riesco a non dire che, e non entro nell’indagine perché non ne so abbastanza, quando leggo una riga scritta dal pubblico ministero in cui di De Gennaro si sottolinea l’estrema scaltrezza che porta a spregiudicatezza. Io penso tra me e me che qui c’è una condanna che è già stata pronunciata. Ed ecco l’esito», aggiunge Amato.

La morte di De Gennaro, dice, «è stata per me sconvolgente anche perché ho saputo solo dopo che lui si era confidato con altri, nei mesi scorsi, sul cruccio dovuto a questa indagine che poi è stata resa pubblica più di recente. Con me non l’aveva fatto. Avevamo parlato, avevamo l’abitudine di vederci, di parlarci. Ci conoscevamo da tempo immemore e ci siamo sempre fidati l’uno dell’altro».