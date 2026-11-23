Il senatore M5s parla delle morti intorno alle indagini su via D'Amelio e del ruolo della Commissione Antimafia

«Le stragi sono ancora tra noi e la partita oggi più che mai resta aperta ed è in pieno svolgimento. Se uno solo di coloro che conosce i segreti del potere che si celano dietro le stragi dovesse avere un cedimento rompendo le acque, il “gioco grande” diventerebbe ingestibile, rischiando di trascinare nelle macerie ampie parti del Palazzo». A scriverlo oggi è il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato dopo la morte di Gianni De Gennaro.

Lo scontro sotterraneo

Scarpinato dice che c’è uno «scontro sotterraneo tra apparati dello Stato profondo (quello che viene chiamato Deep State, ndr) e settori del potere, che arriva sino ai nostri giorni e che, non a caso, è divenuto al calor bianco proprio in questa fase storica». L’ex pm parla di Antonino Gioè, trovato impiccato al 41 bis e depositario di segreti oltre che interlocutore di Paolo Bellini (un terrorista nero) dopo che «nel 1980 aveva eseguito la strage di Bologna su mandato dei vertici della P2 e di Federico Umberto D’Amato, capo ufficio affari riservati e uomo Cia».

Il macigno nello stagno

Scarpinato dice che Tinebra, Contrada e La Barbera cercavano di depistare. Proprio De Gennaro arrestò Contrada. E spiega: «La Procura di Caltanissetta nell’attuale gestione del Procuratore capo dottore De Luca sembra riprendere pedissequamente il canovaccio Mori, soggetto attualmente sotto indagine dalla Procura di Firenze per concorso nelle stragi del 1993, con una gestione della pista mafia-appalti giocata a tutto campo sul versante della grancassa mediatica. Pubbliche requisitorie ridondanti di accuse infamanti che si è deciso di svolgere coram populo in fluviali audizioni alla Commissione antimafia in palese violazione della presunzione di innocenza e senza alcun contraddittorio, nella consapevolezza della imminente archiviazione delle indagini».

Il deep state

E ancora: il procuratore Salvatore De Luca «ha poi di fatto scaraventato un macigno su quel poliziotto anomalo, che negli anni turbolenti ed insanguinati della campagna stragista aveva osato chiamare in causa settori del deep state come complici delle stragi. Come dicevo all’inizio, le stragi sono ancora tra noi e la partita oggi più che mai resta aperta ed è in pieno svolgimento. Se uno solo di coloro che conosce i segreti del potere che si celano dietro le stragi dovesse avere un cedimento rompendo le acque, il “gioco grande” diventerebbe ingestibile, rischiando di trascinare nelle macerie ampie parti del Palazzo. Molto meglio chiudere politicamente la vicenda con una relazione della Commissione antimafia monopolizzata da questa maggioranza di centro destra che mette il timbro della verità di Stato ad una storia di bassa macelleria criminale dei soliti “brutti, sporchi e cattivi” che misero sottosopra il paese facendo tutto da soli perché – si sa signora mia – questi mafiosi sono selvaggi senza criterio che per soldi sono capaci di tutto».