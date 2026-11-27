(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto in dono la maglia azzurra della Nazionale di pallacanestro con il suo nome e il numero 1. Il Capo dello Stato ha assistito al PalaEur di Roma alla partita Italia-Turchia, valida per le qualificazioni alla Fiba World Cup 2027, e al termine è sceso sul parquet per congratularsi con la squadra. È la prima volta che un Presidente della Repubblica assiste a una partita della Nazionale di basket. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev