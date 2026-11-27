(Agenzia Vista) Verona, 27 novembre 2026 "Credo che le sentenze debbano essere rispettate. C'è però una situazione economica contingente che non è semplice". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto a una domanda sullo scontro tra Governo e Anm sugli stipendi dei magistrati, alla vigilia del congresso dell'Associazione nazionale magistrati a Napoli, al quale parteciperà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev