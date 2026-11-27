(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2026 "Non posso sapere quello che Zelensky ha affermato. Se ci avesse informato e non avessimo saputo nulla sarebbe grave, ma questa domanda la dovete fare a Tajani o a Crosetto, perché penso che le informazioni viaggino su quei due canali". Lo ha detto il Presidente di Futuro Nazionale ed eurodeputato Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa di presentazione degli emendamenti del partito alla legge di bilancio, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev