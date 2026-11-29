La domanda che sorge spontanea facendo un passo indietro per guardare il quadro delle recensioni di questa settimana finito (anche se finito non lo è mai) è: Elisa, Mace, Cristina Donà, Management del Dolore Post-Operatorio, Sal Da Vinci, Cassandra Raffaele… ma quanti dischi escono in Italia? E chi ha il tempo di ascoltarli tutti se a malapena e con grande fatica noi stessi facciamo una fatica che ci prende due intere giornate di lavoro? La situazione sta nettamente sfuggendo di mano, specie se pensiamo che tra questi ce ne sono alcuni di gran valore e che meriterebbero un po’ di respiro per farsi ascoltare con la giusta concentrazione. Ma, ok, stiamo al gioco. E dunque: Elisa dopo anni di sonorità eteree fa atterrare le sue canzoni tra di noi e la cosa ci ha colpito parecchio. Mace pubblica un producer album ispiratissimo, di sicuro tra i migliori dell’anno, insieme a quello di nostra signora Cristina Donà e a quello senza peli sulla lingua dei Management del Dolore Post-Operatorio. Una roba plastificata invece il disco di Natale di Sal Da Vinci. Passando alla sezione singoli: Dargen D’Amico azzecca il pezzo, Ele A ne azzecca addirittura quattro per completare il suo 26. Meravigliosamente spiazzante il rap di Inoki, una forza la dancefunk di Shablo che rielabora Pino D’Angiò. Che bello ritrovare Umberto Maria Giardini e i Santi Francesi, bentornata invece a una buona California in versione solista. Non convince fino in fondo il brano di Eddie Brock, una gran noia quello di Shade, Paolo Belli propone una canzone che puzza di scarto di De Martino mentre VillaBanks e Macello una trap vecchia maniera bocciatissima. Chicca della settimana: C4 il disco stupendo di Cassandra Raffaele, sicuramente tra i migliori dell’anno. A voi le recensioni a tutte le migliori nuove uscite italiane della settimana.