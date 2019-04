Perché un post compare sulla home page di Facebook? Il social network spiega i meccanismi

Facebook ha annunciato che, per offrire maggiore trasparenza agli utenti, lancerà una funzionalità chiamata «Perché vedo questo post?». Il nuovo strumento fornisce agli utenti informazioni sul motivo per cui un certo contenuto appare nella home del social.

L'idea è pensata per spiegare agli utenti quali siano i meccanismi che regolano l'algoritmo di Facebook, che a sua volta regola il flusso di notizie. Per la prima volta, il social network più utilizzato al mondo, fornirà informazioni su come funziona direttamente la classificazione delle notizie nell'app e nella versione per i browser.

Lo strumento sarà in grado di dire quali sono gli elementi che generano più influenza generando il posizionamento del post. Tra questi fattori troviamo: la frequenza con cui interagisci con post di determinati utenti singoli, pagine o gruppi, quanto spesso si interagisce con un tipo specifico di post, ad esempio video, foto o link e la popolarità dei post condivisi dalle persone, dalle pagine e dai gruppi che segui.

Nel frattempo, verrà aggiornata la funzione nata nel 2014, ovvero «Perché vedo questo annuncio?». Tra i nuovi obiettivi c'è quello di comunicare agli utenti se un annuncio è stato pubblicato nel loro flusso perché una società ha caricato i propri elenchi di contatti, come e-mail o numeri di telefono, o se ha collaborato con un partner commerciale per posizionare l'annuncio.

