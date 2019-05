Europee 2019 in Spagna, vittoria netta del Psoe, Puigdemont ottiene un seggio

Ore 0.15 – Il tribunale di Madrid aveva dato l’ok a Carles Puigdemont a partecipare alla tornata elettorale del 26 maggio. E Il leader del partito indipendentista Junts per Catalunya ha ottenuto il suo seggio all’europarlamento. Puigdemont vive in auto-esilio a Bruxelles: in Spagna è accusato di ribellione, sedizione e malversazione per l’organizzazione del referendum sull’indipendenza della Catalogna.

ÚLTIMA HORA https://t.co/S1TrocDh3g Pedro Sánchez: "El PSOE ha ganado las elecciones" #Elecciones26M pic.twitter.com/fcsGO0rdKH — EL PAÍS (@el_pais) May 26, 2019 Pedro Sanchez: “Il Psoe ha vinto le elezioni”

Ore 23.25 – 12 deputati per il Partito popolare che si attesta al 20,12% delle preferenze. Ciudadanos è la terza forza politica, con il 12,23% dei consensi e sette eurodeputati. Segue Podemos al 10,08% e sei seggi mentre Vox, il partito di estrema destra, entra per la prima volta nel Parlamento europeo con tre deputati e il 6,22% dei voti.

Ore 23.15 – Con oltre il 90% dei voti scrutinati, il Partito socialista operaio spagnolo del capo del governo Pedro Sanchez si conferma prima forza politica della Spagna. Il 32,94% delle preferenza va al suo partito, che porterà così nel Parlamento europeo 20 deputati.

Ore 22.50 – In una domenica dove si decide anche il governo della capitale Madrid, la Spagna deve eleggere anche i suoi 54 europarlamentari nelle elezioni europee. Mentre nell’europarlamento si defila il Partito popolare come prima forza politica, in Spagna il Psoe, stando agli ultimi exit-poll, è in vantaggio di circa 10 punti percentuali sul partito di centrodestra. 17 i seggi previsti per gli europarlamentari del partito di Pedro Sanchez.

Nell’area di centrodestra il voto si è diviso tra i popolari, Ciudadanos, che dovrebbe ottenere circa nove seggi al Parlamento europeo e Vox, il partito di estrema destra che dovrebbe riuscire a posizionare quattro dei suoi a Strasburgo. A sinistra, Podemos non è riuscito ad andare oltre le aspettative e dovrebbe portare all’europarlamento solo sette candidati.