Di Maio a pranzo con i ‘suoi’. Fraccaro: «Dobbiamo cambiare molte cose» – Il video

Vertice tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e i ministri Bonafede e Fraccaro a poche ore dal Consiglio dei Ministri, il primi dopo i risultati delle Europee. Il leader 5 Stelle non ha voluto commentare la votazione in corso sulla sua leadership sulla piattaforma Rousseau, mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento Fraccaro dice: «Dopo quei risultati dobbiamo cambiare molte cose. Ci vuole un ragionamento ponderato».

Era dai tempi della formazione del governo, esattamente un anno fa, che gli esponenti del Movimento 5 Stelle non si ritrovavano a pranzo vicino al parlamento, zona solitamente ‘presidiata’ dai giornalisti.