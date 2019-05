Di Maio sotto accusa in assemblea. Spadafora: «Così si mette a rischio il governo»

Per Vincenzo Spadafora «mettere in discussione Di Maio significa metter in discussione il governo»

Arriva Alessandro Di Battista all’assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, convocata dopo i risultati negativi delle Europee. E c’è anche Elena Fattori, senatrice dissidente che da mesi non partecipava alle riunioni dei 5 Stelle. Due figure agli antipodi del Movimento creato da Grillo e Casaleggio si presentano in una delle riunioni più difficili per il capo politico Luigi Di Maio.

La riunione è iniziata alle 21.30. Luigi Di Maio avrebbe detto ai suoi: «Dobbiamo decidere se sostenere o no il governo. Conte vuole saperlo». E per il sottosegretario Vincenzo Spadafora «mettere in discussione Di Maio, significa metter in discussione il governo». Il 30 maggio è prevista la votazione sulla piattaforma Rousseau sulla leadership di Luigi Di Maio. Beppe Grillo si è pronunciato a suo favore.

