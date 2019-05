Europee, ridono tutti tranne Di Maio. Trionfo della Lega (34%), Pd secondo, crolla il M5s

Roma, 1 giugno, nasce il Governo Conte. Luigi Di Maio e Matteo Salvini giurano sulla Costituzione. Il M5s è il primo partito col 33% dei voti, la Lega il terzo col 17%. Meno di un anno dopo, i rapporti di forza che emergono dalle elezioni europee sono invertiti:

La Lega trionfa superando il 34% dei voti, trainata soprattutto dai consensi ottenuti al nord e al centro;

Il M5s ottiene il peggior risultato di sempre, il 16,57%, e diventa il terzo partito italiano. Il partito guidato da Di Maio potrebbe aver pagato la scarsa affluenza al Sud, il suo principale bacino elettorale, rispetto alle elezioni politiche;

Il Partito Democratico guadagna 6 punti rispetto alle politiche e scavalca il M5s, collocandosi al secondo posto con punteggio che ruota intorno al 23% dei voti.

Una sola parola: GRAZIE Italia! 🇮🇹 pic.twitter.com/PEmaNvCpNJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2019

Il centro-destra unito vale quasi il 50%

Cresce anche Fratelli d’Italia, che conquista il 6,4% dei voti, 2 punti in più rispetto alle politiche. Giorgia Meloni esulta (“Siamo cresciuti del 50%”) e si propone come partner ideale di Matteo Salvini, in un governo Lega-FdI.

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1132802699509030916

Silvio Berlusconi lascia trapelare soddisfazione, anche se Forza Italia si ferma all’8,4%, un risultato deludente. L’unica nota positiva per il partito è l’elezione dell’ex Cavaliere, che a 82 anni torna a rivestire una carica pubblica come europarlamentare.

Non superano la soglia di sbarramento il partito di Emma Bonino “+Europa”, La Sinistra ed Europa Verde. Percentuali bassissime anche per CasaPound (0,33%) e Forza Nuova (0,15%), scavalcate dal Popolo della Famiglia di Adinolfi (0,42%).

Il destino del Governo

Nel nostro Paese (ma non solo), le elezioni europee sono state viste come un test per la tenuta del Governo giallo-verde. Nonostante il trionfo del suo partito, Matteo Salvini ha ribadito in più occasioni che “i cinque stelle sono amici”, “che non vorrà mezza poltrona in più” e che la vittoria non sarà usata per una resa dei conti contro l’alleato, che pure lo attacca da mesi. Quando i risultati erano ormai chiari, Luigi Di Maio ha scritto a Salvini congratulandosi per la vittoria. Il Ministro dell’Interno ha risposto che i loro rapporti torneranno buoni.

Lega vs M5s: la mappa del voto

La Lega è il primo partito ovunque tranne che in Trentino (dove ha vinto il Südtiroler Volkspartei) e nelle regioni del Sud dove pure il partito di Salvini ha ottenuto un ottimo risultato (la media è superiore al 20%). Il M5s conquista Campania, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia, ma – come ha ammesso lo stesso Di Maio – potrebbe aver pagato la scarsa affluenza nel Meridione, il suo bacino elettorale d’elezione. Rispetto agli altri Paesi europei, dove la partecipazione al voto è aumentata, l’Italia fa accezione: l’affluenza è stata del 56,1%, in calo rispetto al 58,6% del 2014.