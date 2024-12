Con la nuova Manovra i ministri non eletti avranno stipendi più alti. E nell’emendamento c’è anche la norma anti-Renzi

Limitazioni, ulteriori, alla garanzia del Fondo Mutui solo a genitori single e under 36

Se la legge è uguale per tutti nella manovra del governo Meloni anche lo stipendio, dentro il Consiglio dei ministri vale, uguale, per tutti. I ministri e i sottosegretari che non sono parlamentari avranno lo stesso «trattamento economico complessivo», quindi superiore, a quello dei colleghi che sono deputati o senatori. L’emendamento alla manovra interviene su una legge del 1999 proprio in materia di indennità dei ministri e dei sottosegretari non eletti. Quanto costerà tale misura? A decorrere dal prossimo anno è di 1,3 milioni di euro. Ma c’è di più, perché questa modifica è molto particolare, introduce anche la cosiddetta norma anti-Renzi, tanto cara ai 5 stelle (la lanciò il leader M5S Giuseppe Conte su ispirazione di un’idea del segretario di Azione Carlo Calenda).

La norma anti-Renzi

Lo stesso emendamento prevede infatti che i componenti del governo non possano svolgere incarichi retribuiti per «soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell’Unione europea». Se lo fanno, quello che guadagnano va versato al bilancio pubblico entro 30 giorni dall’erogazione. E quei soldi finiranno «al fondo di ammortamento dei titoli di Stato». E se non versano? Scatta la multa «di importo pari al compenso percepito». La norma si applica anche a deputati, senatori e presidenti di Regione, «salva preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti». E vale anche per gli europarlamentari italiani.

L’addizionale comunale su voli extra-Ue sale di 50 centesimi

L’addizionale comunale sui biglietti dei voli extra-Ue aumenterà dal 1 aprile 2025 di 0,5 euro. La norma dispone l’aumento dell’addizionale in vigore dal 2004 esclusivamente per biglietti relativi ai voli extra Ue in partenza da scali con volumi di traffico pari ad almeno 10 milioni di passeggeri annui. Secondo le stime di Assoaeroporti sono 6 gli aeroporti interessati che, in base alla relazione tecnica, porteranno un maggior gettito pari a circa 8 milioni di euro. Nel primo anno, considerando che l’aumento si applica dal primo aprile 2025, le maggiori entrate sono valutate in 5,3 milioni di euro.

Chi avrà il fondo garanzia per il mutuo? Pochi

Nella manovra infine la garanzia del Fondo mutui per chi compra la prima casa è concessa «esclusivamente» e non più «prioritariamente» alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, o a chi vive nelle case popolari, o ai giovani sotto i 36 anni.