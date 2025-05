Il presidente Mattarella e la visita alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Il saluto in «forma privata»

Il presidente della Repubblica si è presentato, senza annunci, alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. E ha pregato davanti alla tomba del Pontefice

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in serata nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il capo dello Stato, secondo quanto ha appreso l’agenzia Ansa, ha visitato in forma privata la tomba dove è stato sepolto papa Francesco. Secondo quanto riferiscono fonti di agenzia si è trattenuto per una preghiera davanti alla lapide.

