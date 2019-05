Tre giorni in mare con Salmo. Open Sea Republic, il festival in traghetto tra Genova e Olbia

L’evento è organizzato da Grandi Navi Veloci in collaborazione con Redbull. La partenza è fissata per il 21 giungo, il ritorno per il 23

Tre giorni in nave, tre giorni in concerto, tre giorni con alccuni degli artisti che negli ultimi anni si sono ritagliati un posto nelle classifiche italiane. Dal 21 al 23 giugno un traghetto targato Grandi Navi Veloci ospiterà un festival di 36 ore diretto da Salmo, il rapper sardo reduce da un triplo disco di platino con il suo ultimo album: Playlist.

Il nome dell’evento è Open Sea Republic ed è realizzato in collaborazione con Red Bull. Il traghetto su cui verrà organizzato il festival non sarà ancorato a un porto, ma salperà da Genova per andare verso Olbia. Nella terra natale di Salmo. Un festival musicale sul mare. Niente paura per il ritorno. Nel biglietto, e nel programma del festival, è prevista anche la tratta che da Olbia riporta la nave a Genova.

Oltre a Salmo, nella line up dell’evento ci sono anche Gemitaiz, Franco 126, Izi, Mixer T, il rapper emergente Massimo Pericolo e il duo peruviano Dengue Dengue Dengue!. Oltre ai palchi principali, dedicati agli show live, anche gli altri locali della nave saranno allestiti come se fossero dei club. La tratta della nave è nota, la data del ritorno è fissata. Quello che non è del tutto chiaro sono le condizioni di ritono dei parteci