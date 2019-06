Stop agli animali al circo: elefanti e leoni sostituiti dagli ologrammi – Il video

La compagnia del circo Roncalli, fondato a Vienna nel 1976, ha deciso di non impiegare più cavalli e animali selvatici nei propri spettacoli

L’idea è del circo Roncalli e sta riscuotendo successo in tutto il mondo: la compagnia ha impresso una svolta senza precedenti nel panorama circense internazionale. Bandito ogni tipo di animale, dai leoni ai pony, che vengono sostituiti con degli ologrammi.

Già dagli anni ’90 il circo aveva deciso di eliminare le performance di animali selvatici, conservando nel suo show soltanto la presenza degli equini. Nel 2018, la svolta degli ologrammi.

Fondato a Vienna nel 1976 da Bernhard Paul e André Heller, il circo Roncalli ha sempre avuto il suo core nei numeri acrobatici di artisti e clown, ma con la diffusione di questa tecnologia si traccia il sentiero da seguire per evitare lo sfruttamento di animali nati per vivere in libertà.

