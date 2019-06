Pride month 2019 – com’è cambiata e quali battaglie combatte oggi la comunità LGBTQ+

Giugno è il Pride Month, il mese dei gay pride in cui la comunità LGBTQ+ celebra in tutto il mondo la propria libertà con coloratissimi e festosi cortei. La scelta del mese non è casuale: risalgono al giugno del 1969 i moti di Stonewall, i violenti scontri tra gruppi di attivisti in rivolta contro i raid omofobi della polizia a New York.

Com’è cambiata la comunità LGBTQ+ in questi decenni e quali sono le battaglie che combatte oggi? Lo abbiamo chiesto a quattro ragazz* che ci hanno risposto attraverso le loro esperienze. Nel video, Simona Murgia ci racconta la sua storia.

