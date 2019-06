Barchino con 37 persone in difficoltà nel Mediterraneo. È stato salvato dai maltesi

Un barchino con a bordo 37 persone, secondo le ricostruzioni dei migranti, partito dalla Libia e poi in difficoltà all’altezza della zona Sar (Search and Rescue, Ricerca e Soccorso) maltese, è stato salvato dalle unità dell’isola questa mattina, domenica 23 giugno.

Il nuovo allarme nel Mediterraneo Centrale era stato lanciato da Alarm Phone: un’imbarcazione con a bordo una quarantina di persone sarebbe in difficoltà. Alarm Phone spiega – come accade in questi casi – di aver ricevuto l’Sos nella serata di ieri, intorno alle 23. «L’imbarcazione ha lasciato la Libia oltre 23 ore fa, abbiamo allertato le autorità maltesi alle 22.33 e rimaniamo in diretto contatto con le persone a bordo, spiegano su Twitter da Alarm Phone in un primo aggiornamento».

About two hours ago, we were called by a boat in distress in the #Maltese #SAR zone. The boat had left from #Libya over 23 hours ago and carries approx. 40 people. We alerted the Maltese authorities shortly after, at 22.33h CEST. We remain in direct contact with the boat. pic.twitter.com/bhXERtPrbC — Alarm Phone (@alarm_phone) June 22, 2019

All’1.07 Malta «ha inviato una email di conferma che manderà i soccorsi per le persone in difficoltà», twittano un’ora dopo.

At 1:07 CEST RCC #Malta sent us an email confirming that they will sent an asset to #RESCUE the people in distress. Their boat is still moving but the people are tired and exausted. They repeatedly ask for help and when somebody will arrive to rescue them. — Alarm Phone (@alarm_phone) June 23, 2019

Dei soccorsi, però, per ore – denunciano da Alarm Phone – non c’è traccia: «Dove sono?». Scrive, sempre su Twitter Alarm Phone all’alba di oggi, domenica 23 giugno. «L’imbarcazione è in difficoltà e le persone a bordo sono nel panico. Dicono che alcuni sono vicini alla morte, hanno bisogno immediato di assistenza medica. La situazione è urgente ma Malta non ci informa sulle procedura di ricerca e soccorso. Sono stati avvisati dall’emergenza oltre 6 ore fa».

Alle 8.00, infine, la notizia del salvataggio: le 37 persone a bordo «sono state salvate e verranno portate a Malta. Benvenuti in Europa!».

At 8.33h CEST the #Maltese authorities confirmed to us the #RESCUE of the boat! 37 people were rescued & will be brought to Malta. We hope there were no fatalities. After speaking with them throughout the night we are relieved that they were finally found. Welcome to #Europe! — Alarm Phone (@alarm_phone) June 23, 2019

