La lezione verde dei The Jackal sulla raccolta differenziata: le 8 cose che (forse) non sapete – Il video

I The Jackal, celebre gruppo comico partenopeo, si unisce al coro ambientalista e pubblica una breve clip dal titolo «Le 8 cose che non sapevi sul riciclo».

E uno dopo l’altro sfatano i vecchi miti sul consumo della plastica, ma non solo. La loro è una rassegna sugli errori più banali e comuni che si commettono nella vita di tutti i giorni, pensando di fare del bene all’ambiente quando, in realtà, il risultato è l’esatto opposto.

Le bottiglie di plastica non vanno appallottolate, gli scontrini non vanno gettati nella carta e c’è un modo ecologico per ricaricare il cellulare. Tutto questo in perfetto stile The Jackal, quindi in un clima di battute e ilarità, una lezione di pochi minuti su come aiutare l’ambiente.

