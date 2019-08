Delitto Cerciello, parla la famiglia Elder: «Resoconto incompleto, la verità verrà fuori»

«Abbiamo l’impressione che l’opinione pubblica abbia avuto un resoconto incompleto della verità degli eventi», riferisce la famiglia di Finnegan Lee Elder, il giovane che ha ammesso di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Parlando da San Francisco, attraverso il loro legale, i familiari hanno affermato di auspicarsi che «la verità venga fuori e nostro figlio torni presto a casa».

L’avvocato Craig Peters, parlando di fronte alla casa di famiglia, ha porto le condoglianze della famiglia a quella del Carabiniere ucciso, aggiungendo: «Continuiamo ad avere questa famiglia nei nostri pensieri e preghiamo per loro in questo difficile momento».

Attorney Craig Peters read a statement on behalf of the family of Finnegan Elder.



Elder’s father and Peters just returned from Italy where the 19 year old is accused of stabbing and killing undercover Italian Police Officer Mario Rega. pic.twitter.com/ibvOYJtPx9