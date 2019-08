Carabiniere ucciso, il padre di Elder in carcere per visitare il figlio – Il video

È arrivato al carcere romano di Regina Coeli intorno alle 11.25 di stamane, giovedì 1 agosto, Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee Elder, il 19enne americano accusato dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Ne è uscito intorno alle 14, visibilmente provato e senza dire una parola alla giungla di telecamere che lo attendeva davanti a Regina Coeli.

Ethan Lee era accompagnato anche dall’avvocato americano Craig Peters. «Non so cosa è successo. Sono convinto che a questo punto ci siano delle buone probabilità che nemmeno la polizia sappia cosa è successo», ha detto il legale della famiglia Elder, in un’intervista esclusiva all’inviato dell’Abc Dan Noyes, che si trova a Roma per seguire al vicenda dei due giovani

statunitensi coinvolti nella morte del vicebrigadiere Mario Cerciello

Rega.

La famiglia, assicura, «ha un grande amore per l’Italia. Sono devastati dal fatto che questa cosa sia accaduta qui», dice ancora l’avvocato Peters.

Quanto alla foto ripresa da Instagram che ritrae il giovane Finnegan

Lee Elder a San Francisco, con in mano un coltello simile a quello

usato per uccidere il vicebrigadiere dei carabinieri, l’avvocato ne

sminuisce l’importanza. «Il ragazzo aveva un coltello. Certamente,

almeno a San Francisco, in America non è una cosa sorprendente. Le

persone lo usano per protezione», afferma il legale.

In mattinata ha avuto un lungo colloquio in carcere con il suo assistito Fabio Alonzi, legale di Christian Gabriel Natale Hjorth, anche lui agli arresti in seguito all’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio.

