Sparatoria a Dayton poche ore dopo la strage di El Paso: almeno 7 morti, killer neutralizzato. Caccia al complice

Altra sparatoria negli Stati Uniti, stavolta a Dayton, in Ohio. Secondo diversi siti americani, un uomo armato ha aperto il fuoco colpendo varie persone. Secondo fonti locali ci sarebbero diverse vittime, sette secondo il sito WHIO, principale sito di informazione locale.

L’attentato è successo poco dopo l’una di notte, quando la polizia è stata chiamata dopo che sono stati sentiti degli spari vicino al Dublin Pub sulla East 5th street nel distretto dell’Oregon dove ci sono numerosi ristoranti e bar. Il giornalista Tom Cleary scrive su Twitter che secondo testimoni la sparatoria sarebbe avvenuta di fronte al pub «Ned Peppers». Sempre secondo WHIO, l’attentatore sarebbe stato neutralizzato e si starebbe cercando un secondo possibile killer, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

#BREAKING: Even more police presence down by Dublin Pub. Waiting to hear where office scene is. pic.twitter.com/OWpYox1OTQ