Texas, sparatoria in un centro commerciale: «20 morti, di cui 4 bambini». Preso il killer – Il video

Sono 20 le persone morte dopo la sparatoria avvenuta a El Paso, in Texas. Tra questi quattro sarebbero bambini. È quanto riportano i media locali. Patrick Crusius, il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. A chiarire il numero dei sospetti fermati Robert Gomez, portavoce del dipartimento di polizia di El Paso, in una conferenza stampa. In precedenza era circolata la notizia di tre arrestati.

L’autore della strage avrebbe sparato dentro e fuori dal centro commerciale Cielo Vista. Secondo fonti di polizia i morti sono 20. In un primo momento, i media locali avevano stimato a 22 le vittime, di cui quattro bambini.

Si chiamerebbe Patrick Crusius, il presunto autore della sparatoria. 21 anni, di Dallas. Avrebbe sparato con un fucile d’assalto Ak-47. Su Twitter circola il manifesto che avrebbe scritto prima dell’attacco. Un documento di diverse pagine in cui si definisce «sostenitore della strage di Christchurch».

El Paso shooter clearly outlined his motives, political views, biography, and outlined his gear for the day of the attack on his computer.



Below is some of the manifesto he has written out prior to the attack today: #ElPaso #walmartshooting. His name is patrick crusius pic.twitter.com/fhV0hUi9tP