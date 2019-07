Sparatoria al festiva del cibo in California: quattro morti, tra le vittime un bimbo di 6 anni – Il video

Sono rimaste uccise almeno quattro persone, compreso il killer, e 12 sono state ferite durante il Gilroy Garlic Festival, il «Festival dell’aglio» a Christmas Hill Park, San José, in California. All’evento gastronomico organizzata nella località dove l’alimento è prodotto in grandi quantità partecipano ogni anno decine di migliaia di persone.

Quando a San José sono le 15.41, un uomo armato ha aperto il fuoco sulla folla sparando «in tutte le direzioni». Secondo Scot Smithee, capo della polizia di Gilroy, il killer è stato ucciso poco dopo. C’è la possibilità che i sospetti siano due, ma il secondo deve ancora essere identificato.

Jack van Breen, il cantante del gruppo Tin Man che stava per salire sul palco, il killer indossava una maglietta verde e portava intorno al collo un fazzoletto grigio. Van Breen afferma di aver qualcuno chiedergli: «perché lo fai?» e l uomo ripondere: «Perché sono molto arrabbiato».

Tra le vittime, pare che ci sia anche un bambino di sei anni, Stephen Romero. Una donna che vendeva miele all fiera ha detto a CNN che sua nipote di 10 anni aveva guardato il killer dritto negli occhi, l’aveva poi visto venire verso di lei e si era nascosta.

The 6 year old, Stephen Romero, who died at #GilroyGarlicFestival today.



Remember him.



Say his name.#NeverAgainIsNow pic.twitter.com/NQGmVgFEzt — Rachel McGonagill 🆘 (@RachelMcGonagi1) July 29, 2019

Un altro partecipante alla fiera ha ringraziato su Twitter per essersi salvato, poi ha aggiunto: «Giuro, abbiamo bisogno di leggi più severe sulle armi da fuoco». La senatrice e candidata alle primarie del Partito democratico Kamala Harris ha scritto su Twitter «Nel nostro Paese c’è un’epidemia di violenza da arma da fuoco che non possiamo tollerare».

Thank god me and my family made it out safe. I swear we need more strict gun laws! I swear I was on survival mode to get my nieces out safe! #GilroyGarlicFestival — Marybell Arebalo (@MarybellArebalo) July 29, 2019

Simply horrific. I’m grateful to the first responders who are on the scene in Gilroy, and my thoughts are with that community tonight. Our country has a gun violence epidemic that we cannot tolerate. https://t.co/WqWNxGAQnA — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 29, 2019

