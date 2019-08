Texas, sparatoria in un supermercato a El Paso. Il sindaco: «Diverse vittime» – Il video

Diverse persone sono morte dopo la sparatoria avvenuta a El Paso, in Texas. Lo rende noto Olivia Zepeda, il capo gabinetto del sindaco della città.

I presunti autori della sparatoria sono stati arrestati: avrebbero sparato dentro e fuori da un supermercato della catena Walmart. Secondo fonti di polizia citate dall’emittente Ktsm, affiliata della Nbc, i morti sarebbero almeno 18.

Quando sono iniziate a circolare sui social le prime immagini da El Paso, la sparatoria era ancora in corso. È stato condiviso persino un video in cui si sentirebbero gli spari all’interno del supermercato.

BREAKING: Video footage from inside the Cielo Vista Mall in El Paso, Texas#ElPaso #Texas #Cielovistapic.twitter.com/Vq5vNYLimC