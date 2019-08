Lukaku ha rotto con lo United: aspetta Juve o Inter. E lo fa dal Belgio…

Continua la telenovela dell’attaccante belga, che si allena ancora con l’Andelercht. In attesa di un lido non ancora noto

Il tempo è tiranno, Lukaku separato in casa. A due giorni dalla chiusura delle trattative in entrata per i club inglesi, il belga forza la mano e salta il secondo allenamento consecutivo con il Manchester United. Si allena con l’Andelercht che lo ha lanciato nel grande calcio, il gigante belga. E stavolta la sua scappatella dal vecchio amore fa un rumore assordante perché lo United lo aspettava regolarmente al campo, il suo, insieme ai compagni.

Day 2 of a transfer soap: Romelu Lukaku is still training with Anderlecht today. With Man United refusing to comment.



Siamo alla rottura, insomma. Anche perché se ieri il Manchester aveva dribblato la prima foto di Lukaku in Belgio, nascondendosi dietro un No comment, oggi siamo al silenzio tombale. Che cade come un macigno sui rapporti tra giocatore e club. Lukaku preme per andare via, il Manchester United non ha trovato il sostituto e si è stancato di aspettare Dybala.

L’Inter, dove lo aspetta a braccia aperte Antonio Conte (stima ricambiatissima), non alza ancora con decisione la sua offerta. E il tempo stringe. Con Lukaku lontano dal Manchester. Per ora anche dall’Italia anche se l’Anderlecht, il lido del cuore, è solo una fugace scappatella estiva.

Foto di copertina Lukaku / Ansa