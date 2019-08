Carabiniere ucciso, nella stanza dei due indagati: ecco dove era nascosto il coltello – Video

Il reporter americano Dan Noyes ha mostrato su twitter alcuni particolari dell’albergo dove risiedevano Finn Elder e Gabe Natale, i due americani indagati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio.

Noyes è entrato nella stanza 209, immediatamente sopra a quella occupata dagli indagati (la 109): ha indicato il sottotetto dove secondo la polizia i due avrebbero nascosto il coltello usato per uccidere Rega.

I was able to get into the hotel room on the floor directly above where Finn Elder and Gabe Natale stayed. This is how police say they hid the knife that killed the Italian police officer. #ABC7now pic.twitter.com/qGtsJ2j8Er — Dan Noyes (@dannoyes) August 5, 2019

Le riprese sono avvenute nella mattinata di oggi, 6 agosto, giorno in cui i procuratori e il team della difesa hanno fatto una nuova ispezione all’hotel Meridien per prendere ulteriori rilevazioni dalla stanza (come impronte digitali o tracce di sangue). Noyes ha mostrato anche le immagini del garage.

Walked in the Meridian garage and found the forensic team van. Prosecutors have technicians taking new measurements of room, could be prints or blood evidence. Hopefully, lawyers will talk when they come out. #ABC7news pic.twitter.com/ZUsfI6l5Qs — Dan Noyes (@dannoyes) August 6, 2019

Back at the Meridian this morning where both defense teams and the prosecutor are coming back to the room for a new inspection. Two Bay Area teens held in death of Italian policeman. #ABC7now pic.twitter.com/Ey5v0Il11V — Dan Noyes (@dannoyes) August 6, 2019

Secondo quanto riportato dal reporter, l’avvocato difensore di Elder Roberto Capra non ha ritenuto utili le nuove ispezioni. Ha anche ribadito la sua versione, secondo cui il ragazzo avrebbe accoltellato il vicebrigadiere dopo che Rega aveva tentato di strangolarlo. La sua sarebbe stata, a detta dell’avvocato, «una reazione».

Attorney for Finn Elder emerges from forensic exam of hotel room to say not helpful, and that Finn said from the beginning he was being strangled by Italian police officer. Lashing out with knife was “a reaction”. Asking authorities for all videos #ABC7news pic.twitter.com/RiguKv4O45 — Dan Noyes (@dannoyes) August 6, 2019

