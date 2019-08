Balotelli, 29 anni oggi. Il Flamengo preme, tre italiane sperano

Festeggia 29 anni, si oldappa su instagram e, come regalo, vuole una nuova sfida, Mario Balotelli; che negli ultimi anni francesi si è fatto un saliscendi di rendimento tra Marsiglia e Nizza che neanche al luna park.

Per Balo è in prima fila il Flamengo. Con una offerta pesante da complessivi 15 milioni di euro per i prossimi due anni e mezzo. 5 milioni alla firma, 2 fino a fine 2019 4 a stagione per i successivi due anni.

Balotelli, però, non ha ancora sciolto la famosa riserva. In Italia continuano a farci un pensierino Verona, Brescia e a Fiorentina, rappresentanti di una serie A più competitiva del campionato brasiliano, ma con cifre di ingaggio a disposizione dimezzate. O giù di lì.

Intanto Balo soffia sulle candeline; sperando di spingere più in là anche le ultime stagioni da montagne… francesi.