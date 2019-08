Il Brescia balla sul Flamengo: sorpasso per Balotelli. Mario torna in serie A

Prevale la scelta di cuore. No ai soldi dei brasiliani. A ore l’annuncio ufficiale

Non sono spiccioli, ma il cuore e l’Italia fanno la loro parte. Mario Balotelli si avvicina al ritorno in serie A, nella sua Brescia. Vive le ore più intense Mario, il cui futuro si decide in un Ferragosto che virtualmente lo sballottola tra Italia e Brasile. Con destinazione finale Brescia. I dubbi sono finiti.

Il Flamengo offre tanto: 15 milioni per due anni e mezzo. Il Brescia un triennale da circa 2 milioni di euro a stagione (se scattano bonus salvezza) per tre anni. Meno della metà, ma la voglia di serie A e di casa ha preso il sopravvento dopo che sono state accantonate le ipotesi delle ultime settimane, che volevano Balo nel mirino di Fiorentina e Verona.

Foto copertina Ansa / Balotelli