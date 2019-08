Tragedia a Ortona: trovati morti in mare i due fratelli di 11 e 14 anni

Sono stati trovati morti i due fratelli di 11 e 14 anni dispersi in mare a Ortona, in provincia di Chieti, in Abruzzo. I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

I due giovani, originari di Montesilvano, in provincia di Pescara, stavano facendo il bagno in mare, quando le onde li hanno travolti, facendoli sbalzare sulla scogliera.

Secondo le prime ricostruzioni il padre, che si trovava in spiaggia, ha assistito alla scena e si è immediatamente lanciato in acqua per salvarli. Ma a causa della forte corrente, l’uomo stesso è stato poi portato a riva dall’intervento dei bagnini.

Malgrado l’arrivo sul posto della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, del 118 e della Polizia di Stato, per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

