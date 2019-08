New York, evacuata stazione metro per pacco sospetto: era una pentola a pressione

È scattata l’allerta a New York, dove la stazione Fulton street della metropolitana di Manhattan vicina al World Trade Center è stata evacuata per la segnalazione di un pacco sospetto.

Poco dopo l’evacuazione, gli artificieri della Polizia di NY hanno escluso la presenza di oggetti esplosivi. Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di una pentola a pressione. L’allarme è rientrato in pochi minuti.

Our @NYPDCT Bomb Squad has cleared the devices inside of Fulton Street subway station in Lower Manhattan. They are NOT explosive devices.



Out of an abundance of caution officers have searched nearby stations. pic.twitter.com/Y32I9DFEDf