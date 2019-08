Rugani verso la Roma, accordo vicino: il difensore pronto a lasciare la Juventus

Nelle gerarchie era già sceso parecchio, poi è andato giù in picchiata dopo l’arrivo di Demiral. Daniele Rugani è al passo di addio con la Juventus dopo quattro stagioni da promessa non esattamente mantenuta. Per lui, dopo che Paratici non è riuscito a convincere il Barcellona, è pronta una nuova avventura alla Roma. Dove Petrachi ha inaugurato una linea di mercato giovane.

Cifre e formula

La Juventus, costretta a sforbiciare gli esuberi, ha abbassato le sue richieste iniziali, che ciondolavano intorno ai 40 milioni di euro. La Roma, che gode di buoni uffici con la Juve, ha offerto un prestito oneroso da 5 milioni di euro più altri 20 a titolo di riscatto.

La cifra soddisfa i campioni d’Italia che, però, vorrebbero l’obbligo di riscatto in capo ai giallorossi, dai quali sono pronti a prelevare i giovani Bouah e Riccardi (in una operazione separata o come contropartita tecnica intorno ai 20 milioni totali; esterno e centrocampista potrebbero inizialmente finire nella Juventus U23 in Lega Pro).

Il compromesso dovrebbe portare a un prestito con diritto condizionato a presenze e risultati, permettendo alle parti di chiudere a breve un’altra operazione dopo lo scambio di inizio mercato Spinazzola-Pellegrini.

Foto di copertina-Ansa