La Roma sfreccia, ecco Zappacosta: cifre e formula

Il corteggiamento è finito ed è andato in porto. Davide Zappacosta torna in Italia dopo due stagioni (in tono minore) al Chelsea. Tappa di approdo, Roma. Giallorossa.

L’affondo di Petrachi è andato a bersaglio. L’esterno arriva in prestito secco per una stagione e gli inglesi, che lo avevano prelevato per 25 milioni di euro dal Torino, saranno totalmente sollevati dal pagamento del suo ingaggio.

I costi

La Roma coprirà i circa 2,5 milioni di euro netti percepiti dal giocatore in Inghilterra. Con l’arrivo di Zappacosta, Paulo Fonseca potrà eventualmente spostare Florenzi sulla trequarti e avere, comunque, un uomo di spinta in più sulla corsia di destra.

Intanto, con Rugani sempre tra le prime scelte come centrale difensivo, è tutto fatto per il trasferimento di Santon al Mallorca.

Foto di copertina Ansa