Direzione Pd, mandato per trattare con i 5 Stelle. Zingaretti: «Ecco i 5 punti»

Alle 16 in punto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincerà il suo giro di consultazioni. Un rituale ben noto che si ripete uguale a se stesso in queste occasioni. Prima l’incontro con i presidenti di Senato e Camera e poi con i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Prima delle consultazioni, i partiti si compattano per scegliere la strategia da adottare: sostenere o non sostenere il governo, far parte del nuovo esecutivo e fornire solo un appoggio esterno, spingere per nuove elezioni o puntare sul un governo di transizione.

Alle 11.00 nella sede del largo del Nazareno a Roma la direzione del Pd si è incontrata per comincare a discutere sui passi da fare in questo esecutivo. Dai segnali che sono arrivati nella prime ore della mattinata sembra che l’obiettivo sia bloccare le spaccature.

Matteo Renzi ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io ha dichiarato: «Credo che Zingaretti riceverà tranquillamente un forte mandato».

Foto in copertina: Ansa | Matteo Renzi durante la seduta del Senato in cui Conte ha riferito le sue decisioni sul futuro del governo

Leggi anche: