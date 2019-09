Napoli, nubifragio sulla città: sospeso il traffico metropolitano

Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per consentire quanto prima il ripristino della circolazione

Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città Napoli nella notte tra domenica e lunedì.

A subire i danni maggiori è stata per prima la stazione metropolitana, in particolare quella di piazza Garibaldi, completamente allagata: la forte pioggia ha causato anche l’ erosione della massicciata. Sono stati riscontrati inoltre guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni.

In seguito ai danni causati dalla bomba d’acqua, è stato temporaneamente sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

Sul posto sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per consentire quanto prima il ripristino della circolazione.

