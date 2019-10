Anna Oxa contro le «checche isteriche che adottano bambini, forse anche quelli di Bibbiano»: bufera dopo il suo post (sparito)

«Ci sono utenze che sono affette da non so quale malattia. Io le definisco “checche (falsità, travestimento e metafora) isteriche”. Queste utenze adottano anche bambini, chissà se sono quelli dati in affido, di Bibbiano. Sono lì, sempre lì […] Che siano illuminati», queste le parole di Anna Oxa in un post, un po’ confuso nei contenuti, pubblicato domenica scorsa su Facebook.

Frasi che hanno scatenato polemiche sui social e che hanno spinto la cantante a rimuovere il post (secondo altre fonti sarebbe stato in parte oscurato da Facebook a seguito di alcune segnalazioni), come fatto notare dalla pagina I sentinelli di Milano.

La replica

Poi la cantante, in un secondo post, tramite Milly Milano (che è la sua assistente), ha provato a difendersi: «Attribuite cose scritte e firmate da altre persone ad Anna Oxa per guadagnare sui vostri blog. Lì non si è offesi se si divulga il post con la frase “checche isteriche”, lì non c’è omofobia. Siete essere inutili per la natura visto che ci si ghettizza. Parlo agli etero e ai gay».

