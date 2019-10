Tornano in campo gli Azzurri, ma sono quelli del 2006: lo spettacolo di Pirlo e Totti (in gol) di nuovo insieme – Video

Allo Sportpark Ronhof di Furth, in Germania, è andata in scena un’incredibile serata nostalgica con gli azzurri Campioni del mondo 2006 di nuovo insieme, per una sfida con la selezione tedesca Dfb All stars.

In campo Gattuso, Cannavaro, Pirlo, Toni e Totti. Tredici anni dopo, qualche chilo in più per qualcuno, lo spettacolo è ancora garantito. La partita è finita 2-2, con l’ultima rete per gli Azzurri firmata dall’ex capitano della Roma che ha esultato abbracciando i compagni di squadra ritrovati dopo più di un decennio.

Video Instagram: Indoroma

