Milan, ciao Giampaolo: vicino l’accordo con Spalletti, l’Inter è pronta a dare l’ok

All’allenatore non basta la vittoria contro il Genoa. Tutto pronto per il cambio della guardia in panchina

Non sono bastati a Marco Giampaolo il secondo tempo di Genova e il rigore salva-tre punti di Reina per proseguire la sua (fugace) avventura al Milan. La dirigenza è pronta a dargli il famoso benservito. L’ex allenatore della Samp verrà, dunque, esonerato dopo una vittoria. Al suo posto siederà Luciano Spalletti, che ha già detto sì alla dirigenza rossonera, ma deve ancora trovare l’intesa con l’Inter sulla buonuscita da percepire. Non sembra un ostacolo insormontabile. L’accordo tra nerazzurri e Spalletti dovrebbe arrivare a metà strada, ovvero con il pagamento di una sola delle due annualità che, per contratto, ancora spettano all’allenatore toscano, che ancora grava sul bilancio interista per 20 milioni lordi.

Giampaolo, Ansa

L’accordo col Milan. Concorrenza bruciata

Giampaolo non ha ancora ricevuto comunicazioni, ma il suo destino è segnato. Spalletti dovrebbe firmare un contratto di tre anni con il Diavolo a circa 3 milioni di euro a stagione. Non è preoccupato dalla classifica della squadra e, anzi, vuole dimostrare che l’Inter ha sbagliato a scaricarlo così velocemente dopo aver comunque centrato l’obiettivo della qualificazione alla Champions League

Spalletti ha bruciato la concorrenza di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, altri ex Inter. Tornerà a Milano, Luciano. Ma, stavolta, dai cugini in difficoltà per sfruttare la pausa di campionato e rialzare il Diavolo prima che il gap di classifica diventi irrecuperabile.

Foto di copertina Ansa