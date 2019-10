Salerno, il corteo delle ambulanze per festeggiare il nuovo sindaco: ci sono 18 indagati – Video

Per festeggiare l’elezione a sindaco di Franco Alfieri a Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, una serie di ambulanze sfilarono lo scorso 9 giugno per le strade della cittadina salernitana.

Da quella scena surreale erano partite le indagini che hanno portato a 18 indagati tra funzionari pubblici e rappresentanti legali di società, con una serie di perquisizioni avviate dalla polizia sin da questa mattina. Le accuse sono a vario titolo di corruzione e intestazione di beni fittizi.

Alfieri, 54 anni, avvocato, era stato già al centro delle polemiche per la famigerate “fritture” evocate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che avrebbe dovuto offrire agli elettori per raccogliere voti nel 2016 a favore del referendum costituzionale.