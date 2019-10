Questo video mostra le vittime curde colpite dai bombardamenti turchi? Non è andata così

Il 10 ottobre 2019 l’utente @Halwest_Jamal pubblica un video associato all’offensiva turca contro i curdi e condiviso con l’hashtag #KurdsBetrayedByTrump con l’obiettivo di colpevolizzare Donald Trump:

What have we done to deserve this?!?! #KurdsBetrayedByTrump #KurdishGenocide