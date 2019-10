Gad Lerner arriva nella piazza sovranista, partono i cori di insulti. Scortato nell’area stampa

Un film già visto per il giornalista, tornato a una manifestazione leghista dopo l’ultima Pontida

Per Gad Lerner in piazza San Giovanni a Roma si ripetono le scene già viste all’ultimo raduno di Pontida. Il giornalista è stato bersagliato di cori appena arrivato nell’area stampa della manifestazione del centrodestra.

Un gruppo di persone lo ha contestato non appena lo ha visto, come riportano le agenzie. Contro Lerner hanno urlato: «Vattene! Cosa ci fai qui? Non dovresti entrare!», sostanzialmente accerchiandolo e impedendogli di entrare.

Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti rapidamente, scortando il giornalista verso lo spazio riservato alla stampa senza conseguenze, mentre un gruppo di persone continuava a fischiarlo urlandogli: «Buffone».

Leggi anche: