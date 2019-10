La foto del poliziotto con la svastica tatuata. Acab? Prova della polizia nazifascista? No, fotomontaggio dalla Spagna

Dal 19 ottobre 2019 circola la foto di un poliziotto con una svastica tatuata nel braccio, una storia che ricorda un precedente caso dove però ad avere tatuato il simbolo nazista non era un agente ma un manifestante di Forza Nuova. Ecco uno dei post pubblicati online sull’ultima foto:

Poi dicono che nella polizia non ci sono nazifascisti, il tatuaggio con la svastica a questo poliziotto glielo hanno fatto senza saperlo?

Tra i primi a condividerla è stato un tal Lorenzo alle ore 15:13 di sabato 19 ottobre 2019

Basta poco per scoprire la verità. Cercando con Google Images troviamo la foto, senza la svastica, pubblicata il 17 ottobre 2019 da il sito catalano Nacioldigital.cat:

L’articolo del sito catalano con la foto originale senza la svastica tatuata.

«FOTO Cordialitat dels Mossos amb els ultres en la concentració espanyolista de Barcelona», titola l’articolo del sito catalano che accusa i Mossos – la polizia catalana – di essere stati «cordiali» con i manifestanti fascisti presenti in piazza Artós de Sarrià a Barcellona.

EN DIRECTE Els ultres canten el “Cara al sol” mentre fan salutacions feixistes davant dels Mossos a la plaça Artós de Sarrià; vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/KJPL8y2Zwt — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

I primi a trattare questo caso sono stati i colleghi spagnoli di Malditobulo, ma prima ancora l’utente Twitter La Bella Nacion (@nacion_bella) con il tweet pubblicato il 20 ottobre 2019 alle ore 9:41 ora italiana:

La prima segnalazione del falso da parte di un account spagnolo.

Come al solito la prima reazione per qualcuno, di fronte a questi episodi anche se falsi, è citare «ACAB», l'acronimo di «All Cops Are Bastards» che tradotto in italiano significa «tutti i poliziotti sono bastardi»

L’errata associazione all’Italia

Diffusa in Italia nello stesso giorno della manifestazione di piazza San Giovanni, dove si sono presentati anche manifestanti di ideologia fascista, qualcuno ha associato la foto a un poliziotto italiano:

