La bufala del poliziotto con la svastica tatuata nel braccio davanti a Montecitorio

Gli agenti della Polizia accusati di essere fascisti per un tatuaggio in una foto, ma è di un manifestante

Il 10 settembre 2019 l’utente Twitter «antifascista#Rosanna Varoli#facciamorete» (@RosannaVaroli) pubblica un tweet dove sostiene che un poliziotti sia stato beccato con un tatuaggio sul braccio raffigurante una svastica:

Guardateli bene: sono la nostra Polizia!!!!! Io, al prossimo controllo generico che mi capiterà,chiederò molto seriamente come mai è loro consentito di fregiarsi di simboli nazisti, in un paese la cui Costituzione si basa sull’antifascismo. Non sono tenuti, loro, a rispettarla?

Il tweet con la foto.

Poco prima la stessa foto era stata pubblicata da «Mario Bianchi #facciamorete» (@mariobianchi18) con il seguente testo: «I paladini della democrazia. I difensori della libertà. #Sgarbi».

Il tweet precedente di «Mario Bianchi #facciamorete».

La foto fa parte di una galleria pubblicata, ad esempio, da Lettera43 per testimoniare la presenza di sostenitori del fascismo durante la manifestazione contro il Governo Conte Bis davanti a piazza Montecitorio. Risulta palesemente evidente che l’uomo tatuato si trovi al di là delle transenne presidiate dalla Polizia di Stato e non indossa nemmeno la maglietta ufficiale:

Nella foto è evidente che l’uomo con la svastica tatuata si trovi al di là delle transenne, la zona dove si trovava il pubblico manifestante.

Ecco la foto con il volto in chiaro dell’uomo con il tatuaggio con la svastica, di certo non un agente in divisa:

Foto ANSA/ATTILIO CRISTINI

Eccolo in un’altra foto dove è possibile riscontrare il tatuaggio della ragnatela sul braccio:

Un’altra foto con lo stesso uomo tatuato.

Robusto, polo marca Kappa nera, barba, occhiali e cappellino, la descrizione che combacia con quella dell’uomo che marcia alla destra di Roberto Fiore di Forza Nuova a Roma. Ecco lo screenshot del video dove vengono riportati i manifestanti del gruppo di estrema destra:

La descrizione combacia con il manifestante che marcia insieme a Roberto Fiore di Forza Nuova.

Eccolo, mentre fa il saluto romano, accanto a Roberto Fiore di Forza Nuova: