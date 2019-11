California, sparatoria a una festa «segreta» di Halloween: quattro morti

Quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta durante una festa di Halloween a Orinda, nella California del Nord. Lo ha confermato la polizia aggiungendo che altre quattro sono rimaste ferite, scrive NBC news.

Alcuni testimoni hanno affermato che la sparatoria sarebbe avvenuta durante una festa di Halloween in un alloggio affittato su Airbnb. Lo riporta Cheryl Hurd di NBC Bay Area, aggiungendo che tra i partecipanti c’erano probabilmente degli studenti del Laney College.

Some of the guests leaving the deadly Halloween party in Orinda. One neighbor said he saw about 30-50 people leaving, many of them trying to leave in Ubers https://t.co/jBXAubCN5H pic.twitter.com/zexBWMHEev — KTVU (@KTVU) November 1, 2019

Il capo della polizia di Orinda ha confermato che il luogo del delitto era un’abitazione affittata per breve durata, scrive Abc News. Secondo l’East Bay Times, nei giorni precedenti circolava un volantino che pubblicizzava una festa di Halloween in una villa. La serata era prevista per le 22 e agli invitati era stato indicato di portarsi le proprie bevande e marijuana a piacere (BYOB e BYOW). Pare che sul volantino (adornato di scotch ‘crime scene do not cross’, scena del crimine, non attraversare) ci fosse scritto di mandare un messaggio diretto agli organizzatori per trovare la festa, a cui hanno partecipato almeno 100 persone.

Halloween bash in Orinda multiple people shot number of victims unknown @nbcbayarea pic.twitter.com/cVDdUUoaYR — Cheryl Hurd (@hurd_hurd) November 1, 2019

A confermare la notizia della sparatoria anche l’account twitter della polizia della Contea di Contra Costa.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later. — CoCo Sheriff PIO (@cocosopio) November 1, 2019

Leggi anche: