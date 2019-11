La Alan Kurdi entra in acque italiane, 88 persone a bordo. La Ong: «Serve un porto sicuro»

La nave della Ong tedesca Sea Eye è entrata in acque territoriali italiane per «cercare riparo dal vento e dalle onde», come ha dichiarato attraverso un tweet. Questa mattina una ragazza di circa 20 anni era stata evacuata per ragioni sanitarie dalla Guardia costiera italiana, mentre domenica scorsa era stata evacuata una donna incinta.

Restano a bordo della Alan Kurdi 88 persone che erano state soccorse al largo delle coste libiche: da sette giorni attendono che venga assegnato un porto sicuro per sbarcare. La Ong dice: «Nonostante la soluzione diplomatica per le restanti 88 persone salvate a bordo della Alan Kurdi non ci è stato ancora assegnato un porto sicuro. Un altro capitolo buio per la fortezza Europa».

Just now, we have entered Italian territorial waters to seek shelter from wind and waves.



Despite the diplomatic solution for the remaining 88 rescued people on board the #AlanKurdi, we have not yet been assigned a safe port.



Another dark chapter of the fortress Europe. pic.twitter.com/M8gErGqAT2